Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:30, 25 декабря 2025Наука и техника

Линкору Трампа предрекли судьбу «Монтаны»

19FortyFive: Линкоры «Трамп» повторят судьбу недостроенных кораблей «Монтана»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Public Domain

Перспективные линейные корабли, которые представил президент США Дональд Трамп, могут повторить судьбу недостроенных американских линкоров типа «Монтана». Трудности в реализации программы предрек обозреватель американского издания 19FortyFive Джек Бакби.

Он напомнил, что в 1940 году Военно-морской флот США планировал конфликт, в котором решающую роль сыграют хорошо вооруженные надводные корабли. В 1941-м заложили два линкора «Монтана», которые должны были стать самыми крупными и вооруженными кораблями в США. Линкор длиной более 280 метров мог получить 12 орудий калибра 406 миллиметров и 20 орудий калибра 127 миллиметров. Также корабли планировали вооружить артиллерией меньших калибров.

Однако дальнейшая трансформация войны на море и смена приоритетов флота сделали перспективные линкоры устаревшими. Постройку больших и уязвимых кораблей сперва заморозили, а в 1943 году работы отменили.

Материалы по теме:
«А у нас есть» Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
«А у нас есть»Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
5 октября 2022
Ударная сила. Как в России создают самые грозные подлодки в мире
Ударная сила.Как в России создают самые грозные подлодки в мире
3 ноября 2023

Бакби допустил, что строительство линкоров класса «Трамп» также отменят, если демократы победят на выборах в 2028 году. Кроме того, развитие военных технологий может сделать большие корабли уязвимыми. «Меняющийся характер глобальных боевых действий и растущая зависимость противников от автоматизированных систем, беспилотников и ракет большой дальности означают, что стратегии и приоритеты, похоже, меняются с каждым годом», — говорится в материале.

Ранее стало известно, что линкоры «Трамп» планируют вооружить лазерными установками и ядерными ракетами Sea-Launched Cruise Missile (SLCM-N).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Силы ПВО сбили над территорией России более сотни украинских дронов за семь часов. Какие регионы отразили массированную атаку?

    «Жизни не дам». Российская пенсионерка хотела провернуть «схему Долиной», но проиграла и разгромила квартиру

    Юристы рассказали все о 13-й зарплате. Что делать, если коллегам заплатили, а вам — нет?

    В России оценили план Зеленского по урегулированию

    Партия Порошенко воспротивилась проведению выборов на Украине

    Человечество встретится с пришельцами в течение 50 лет

    Линкору Трампа предрекли судьбу «Монтаны»

    Бывший помощник Горбачева попал в реанимацию после ДТП

    Раскрыта личность подрывника полицейских в Москве

    Экс-сотрудник СБУ заявил о неспособности Киева содержать армию в 800 тысяч военных

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok