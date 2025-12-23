Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:39, 23 декабря 2025Наука и техника

Линкор «Трамп» ВМС США получит лазеры и ядерные ракеты

ВМС США: Перспективный линкор класса «Трамп» получит ядерные ракеты SLCM-N
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Jessica Koscielniak / Reuters

Перспективные линкоры класса «Трамп», которые планируют построить для Военно-морских сил (ВМС) США, могут получить лазеры и ядерные ракеты Sea-Launched Cruise Missile (SLCM-N). Предварительные характеристики корабля раскрыли ВМС.

Линкор длиной около 250 метров с водоизмещением более 35 тысяч тонн получит 12 ячеек для ракет SLCM-N. Их дополнит 128 ячеек установки вертикального пуска Mk 41, которая позволяет нести зенитные ракеты SM-3 и SM-6, а также крылатые ракеты Tomahawk.

Пушечное вооружение корабля будет представлено тремя орудиями для стрельбы перспективными снарядами Hyper Velocity Projectile (HVP). Также в арсенал линкора войдет пара лазеров мощностью 300 или 600 киловатт.

Материалы по теме:
«А у нас есть» Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
«А у нас есть»Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
5 октября 2022
Ударная сила. Как в России создают самые грозные подлодки в мире
Ударная сила.Как в России создают самые грозные подлодки в мире
3 ноября 2023

По словам президента США Дональда Трампа, постройка одного корабля займет 2-2,5 года, а всего в серию войдет до 25 кораблей. Головной линкор планируют назвать BBG-1 Defiant.

Ранее Трамп объявил о запуске программы строительства линкоров. Новые корабли станут частью инициативы по модернизации ВМС США, страдающих от перерасходов и задержек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Массированный удар, предсказанный Зеленским, нанесен по территории Украины. В стране повсеместно отключают воду и электроэнергию

    «Экономическое чудо» России оказалось нереальным

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    Названы самые выгодные направления для поездки на Новый год

    В России арестовали Гарри Каспарова

    Выдача кредитов в России упала

    Эмили Ратаковски снялась без бюстгальтера у рождественской елки

    Польша подняла в воздух истребители из-за активности России

    Раненый боец СВО 24 дня пролежал под мостом и выжил

    Москалькова раскрыла подробности о судьбе удерживаемых на Украине россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok