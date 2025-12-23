Реклама

09:23, 23 декабря 2025

Трамп назвал класс военных кораблей в честь себя

Президент США Трамп назвал класс военных кораблей в честь себя
Фото: Jessica Koscielniak / Reuters

Президент США Дональд Трамп объявил о начале программы строительства новых линкоров для военно-морских сил страны. Проект получил название «класс Трамп» в честь американского лидера и должен стать частью инициативы по модернизации флота, страдающего от перерасходов и задержек, сообщает Bloomberg.

«Некоторые из них устарели, износились и стали неактуальными, и мы пойдем в совершенно противоположном направлении», — заявил Трамп на мероприятии в своем поместье Мар-а-Лаго. Он подчеркнул, что будет лично участвовать в проектировании кораблей, назвав себя «очень эстетичным человеком».

На презентации демонстрировались плакаты с изображением элегантного линкора USS Defiant, рассекающего волны и стреляющего лазерным лучом. На одном из плакатов рядом с кораблем была размещена фотография Трампа в характерной позе с поднятым кулаком. Проект призван заменить устаревшие суда и вернуть американскому флоту лидирующие позиции.

Ранее издание Politico сообщило, что Соединенные Штаты не смогут реализовать в срок план президента Дональда Трампа по возведению новых боевых кораблей. Политик дал на эти цели два с половиной года, но на данном этапе отсутствует даже инженерно-техническая документация.

По словам главы Белого дома, возведение хотят начать с двух судов, а затем заняться еще восемью. «Тогда, в конечном счете, и довольно быстро, у нас будет в общей сложности от 20 до 25 (кораблей — прим. «Ленты.ру»). Мы это еще определим», — подчеркнул Трамп.

