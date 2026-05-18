Один человек погиб при атаке ВСУ на ДНР

02:00, 18 мая 2026

Пушилин: Один человек погиб, четверо пострадали при атаке ВСУ на ДНР
Марина Совина (ночной редактор)
Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Один человек погиб, еще четверо получили ранения в результате атак беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в Telegram.

Удары со стороны ВСУ были нанесены по Дебальцево, Енакиево, городскому округу Иловайск и Селидово. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

«Повреждены два объекта гражданской инфраструктуры, два легковых и два грузовых автомобиля», — добавил Пушилин.

Ранее в Шахтерске в результате детонации взрывоопасного предмета погиб подросток 2010 года рождения. Также в Шахтерске в результате атаки ВСУ пострадал подросток 2013 года рождения. Кроме того, на автодороге ДонецкГорловка FPV-дрон атаковал гражданский автомобиль, в результате пострадал мужчина 1993 года рождения.

