В результате атаки ВСУ в ДНР погиб подросток

Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Шахтерске в результате детонации взрывоопасного предмета погиб подросток 2010 года рождения. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своем канале в мессенджере Max.

Глава республики добавил, что также в Шахтерске в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал подросток 2013 года рождения. Кроме того, на автодороге ДонецкГорловка FPV-дрон атаковал гражданский автомобиль, в результате пострадал мужчина 1993 года рождения.

Пушилин уточнил, что всего в результате атак ВСУ пострадали девять мирных жителей ДНР.

«Раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь. Желаю им скорейшего выздоровления!» — написал Пушилин.

Ранее сообщалось, что пять мирных жителей пострадали в результате атаки украинского БПЛА в городе Ясиноватая в ДНР.

