Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:07, 16 мая 2026Бывший СССР

Украину предупредили об угрозе гражданской войны

Соскин: На Украине может начаться гражданская война из-за силовой мобилизации
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Viacheslav Madiievskyi / Globallookpress.com

На Украине может начаться гражданская война из-за насильственной мобилизации. С таким прогнозом выступил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

Он назвал происходящее в стране «бандитским беспределом», возложив ответственность на украинского президента Владимира Зеленского.

«Этот беспредел организован государственной машиной. Власть находится в руках Зеленского и партии "Слуга народа", поэтому именно они несут за происходящее прямую ответственность», — указал Соскин.

Он предупредил, что чем больше насилия сотрудники призывных органов будут применять в отношении граждан, тем больше будет усиливаться недовольство общества, и в конечном итоге это может привести к гражданской войне.

«Приближается момент, когда люди будут уже по-другому встречать эти карательные отряды и оказывать им серьезное противодействие», — считает эксперт.

Ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что у врачей начали забирать бронь от мобилизации и призывать на службу по запросу Минобороны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленского встревожило решение Путина по Приднестровью

    На Украине пожаловались на громящий тылы ВСУ пятую неделю самолет-призрак

    Производитель eFootball прекратит поддержку игры в России

    Собянин сообщил о готовности Москвы к проведению ЕГЭ и ОГЭ

    Стало известно о требовании США к ОАЭ захватить иранский остров

    ВСУ ударили по регионам России

    Путин совершит поездку за границу на переговоры после визита Трампа в Пекин

    На Украине призвали Зеленского уйти в отставку

    Трамп сравнил себя и Байдена на встрече с Си Цзиньпином

    Назван мотив Реброва внести залог за Ермака

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok