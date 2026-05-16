Украину предупредили об угрозе гражданской войны

Соскин: На Украине может начаться гражданская война из-за силовой мобилизации

На Украине может начаться гражданская война из-за насильственной мобилизации. С таким прогнозом выступил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

Он назвал происходящее в стране «бандитским беспределом», возложив ответственность на украинского президента Владимира Зеленского.

«Этот беспредел организован государственной машиной. Власть находится в руках Зеленского и партии "Слуга народа", поэтому именно они несут за происходящее прямую ответственность», — указал Соскин.

Он предупредил, что чем больше насилия сотрудники призывных органов будут применять в отношении граждан, тем больше будет усиливаться недовольство общества, и в конечном итоге это может привести к гражданской войне.

«Приближается момент, когда люди будут уже по-другому встречать эти карательные отряды и оказывать им серьезное противодействие», — считает эксперт.

Ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что у врачей начали забирать бронь от мобилизации и призывать на службу по запросу Минобороны.