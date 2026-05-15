Глава Минздрава Украины Ляшко: У медиков начали забирать бронь от мобилизации

Украинские врачи столкнулись с мобилизацией: у них стали забирать бронь и призывать на службу по запросу Минобороны Украины. Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Telegram-канал издания «Страна.ua».

По его словам, вопрос о бронировании мест для медицинских работников ставился ранее неоднократно. «Мы не раз говорили о том, для чего было введено бронирование мест для медицинских работников. Для того, чтобы контролировать процесс оказания медицинской помощи, в том числе раненым военным, которые получают медицинскую помощь в соответствующих больницах», — заявил чиновник.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил о жестких методах мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ). «Они пытаются набрать живую силу всеми правдами и неправдами, где-то затыкая дыры, а где-то пытаясь удержать из последних сил позиции», — подчеркнул он. Как добавил руководитель республики, «загнанный, как собака» человек, вряд ли будет до конца выполнять такой функционал.