Бут раскритиковал поведение делегации США в Китае

Бут назвал поступок делегации США перед посадкой на самолет в Китае хамством

Российский предприниматель Виктор Бут раскритиковал поведение делегации Соединенных Штатов Америки (США) в Китае. В разговоре с kp.ru Бут отметил, что выброшенные демонстративно подарки от принимающей стороны — это не демарш, а настоящее хамство.

Предприниматель подчеркнул, что визит американского президента Дональда Трампа в КНР проходил в довольно сложной для него обстановке и все шло не по его сценарию.

«Китайцы, как всегда, выстроили очень хорошую сценографию, и все пошло по их плану. Формально Трамп возвращается даже с какими-то подписанными соглашениями. Но самое главное, в общем-то, там было то, что ему не удалось попытаться отвернуть Китай от поддержки Ирана, от поддержки России», — добавил Бут.

А своим демонстративным поступком с подарками, американцы, по мнению Бута, решили напоследок сделать что-то хамское.

Ранее Дональд Трамп заявил, что в ходе его визита в Китай удалось достичь взаимопонимания с председателем КНР Си Цзиньпином по вопросам Тайваня и Ирана.

Однако в Соединенных Штатах назвали визит Трампа в Китай провальным.