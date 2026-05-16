23:00, 16 мая 2026

Российская рок-группа попала в базу «Миротворца»

Участников группы The Hatters внесли в базу украинского сайта «Миротворец»
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Участники российской рок-группы The Hatters попали в базу данных украинского сайта «Миротворец» (признан экстремистским и запрещен на территории России). Об этом свидетельствуют данные на сайте ресурса, передает РИА Новости.

Личные данные четырех участников коллектива — Юрия Музыченко, Павла Личадеева, Александра Анисимова и Дмитрия Вечерина — были опубликованы на сайте в субботу, 16 мая.

Их обвиняют в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также в соучастии в преступлениях против страны и занятии незаконной коммерческой деятельностью на ее территории.

Ранее в базу «Миротворца» был внесен российский блогер Михаил Литвин.

