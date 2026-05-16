Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:31, 16 мая 2026Бывший СССР

Украинского студента обязали прочитать книгу за помощь уклонисту

Во Львовской области студента обязали прочитать книгу за помощь уклонисту
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Суд во Львовской области обязал студента Одесской юридической академии прочитать книгу по психологии за помощь уклонисту. Об этом сообщило издание «Инсайдер».

Согласно материалам дела, летом 2025 года студент нашел военнообязанного мужчину и вызвался помочь ему перебраться в Польшу за 5,9 тысячи долларов. Молодой человек подготовил необходимые документы и был задержан во время получения денег.

На допросе студент признался, что нашел в социальных сетях информацию об организации, изготавливающей документы для желающих покинуть Украину военнообязанных. Также он заявил, что заработанные деньги планировал потратить на оплату учебы.

Суд принял во внимание, что студент на момент совершения преступления был несовершеннолетним, а также оказывал помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ). В результате ему назначили условное наказание с испытательным сроком два года, а также обязали прочитать книгу по психологии.

Ранее командующий Силами беспилотных систем (СБС) ВСУ Роберт Бровди с позывным Мадьяр рассказал, что число добровольцев на Украине для участия в боевых действиях фактически исчерпано. При этом он подчеркнул, что уклонисты — «это не тот контингент, который будет полезен».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленского встревожило решение Путина по Приднестровью

    Двое детей на электросамокате попали под колеса автомобиля

    Ермак получил платную камеру в СИЗО

    Назван исход матча «Краснодар» — «Оренбург»

    Премьер Словакии назвал ошибку Орбана по Украине

    Премьер Словакии высказался о сроках завершения конфликта на Украине

    В окружении Трампа произошел раскол

    ВСУ атаковали Севастополь

    Последствия эпичного взрыва украинского БПЛА в Турции попали на видео

    Стало известно об активности ВСУ на границе с Белоруссией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok