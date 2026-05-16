Украинского студента обязали прочитать книгу за помощь уклонисту

Во Львовской области студента обязали прочитать книгу за помощь уклонисту

Суд во Львовской области обязал студента Одесской юридической академии прочитать книгу по психологии за помощь уклонисту. Об этом сообщило издание «Инсайдер».

Согласно материалам дела, летом 2025 года студент нашел военнообязанного мужчину и вызвался помочь ему перебраться в Польшу за 5,9 тысячи долларов. Молодой человек подготовил необходимые документы и был задержан во время получения денег.

На допросе студент признался, что нашел в социальных сетях информацию об организации, изготавливающей документы для желающих покинуть Украину военнообязанных. Также он заявил, что заработанные деньги планировал потратить на оплату учебы.

Суд принял во внимание, что студент на момент совершения преступления был несовершеннолетним, а также оказывал помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ). В результате ему назначили условное наказание с испытательным сроком два года, а также обязали прочитать книгу по психологии.

Ранее командующий Силами беспилотных систем (СБС) ВСУ Роберт Бровди с позывным Мадьяр рассказал, что число добровольцев на Украине для участия в боевых действиях фактически исчерпано. При этом он подчеркнул, что уклонисты — «это не тот контингент, который будет полезен».