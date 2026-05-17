Трамп пригрозил Ирану «тяжелыми временами» в случае отказа от мирной сделки

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану «тяжелыми временами» в случае отказа страны от мирного соглашения. Об этом он заявил в интервью телеканалу BFMTV.

При этом американский лидер признался, что понятия не имеет, согласится ли Тегеран на сделку. «Я понятия не имею, сделают они это. Если нет, их ждут очень тяжелые времена, очень тяжелые времена. Им лучше заключить сделку», — сказал он.

Ранее агентство Reuters оценило эффективность угроз Трампа в адрес Ирана. По его мнению, жесткий дипломатический подход президента оказался нерабочим в случае с Тегераном.