В США оценили эффективность угроз Трампа против Ирана

Reuters: Жесткий подход Трампа оказался нерабочим в случае с Ираном

Жесткий дипломатический подход президента США Дональда Трампа оказался нерабочим в случае с Ираном. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на американских и ближневосточных аналитиков.

По словам автора, этот вид дипломатии, особо выделяющийся публичными угрозами, оскорблениями и ультиматумами, был успешен во время первого года после возвращения политика в Белый дом. Однако в настоящий момент он зашел в тупик.

Ранее Yahoo Finance писал, что США приготовились к долгой блокаде Ормузского пролива. В Вашингтоне надеются, что это вынудит Иран отказаться от ядерной программы.

До этого глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что все государства мира и ООН должны привлечь США и Израиль к ответственности за нападение на Исламскую Республику. Он назвал военную агрессию США и Израиля против Ирана «вопиющим преступлением».