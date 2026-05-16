22:57, 16 мая 2026

В США оценили эффективность угроз Трампа против Ирана

Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп. Фото: Evan Vucci / Reuters

Жесткий дипломатический подход президента США Дональда Трампа оказался нерабочим в случае с Ираном. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на американских и ближневосточных аналитиков.

По словам автора, этот вид дипломатии, особо выделяющийся публичными угрозами, оскорблениями и ультиматумами, был успешен во время первого года после возвращения политика в Белый дом. Однако в настоящий момент он зашел в тупик.

Ранее Yahoo Finance писал, что США приготовились к долгой блокаде Ормузского пролива. В Вашингтоне надеются, что это вынудит Иран отказаться от ядерной программы.

До этого глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что все государства мира и ООН должны привлечь США и Израиль к ответственности за нападение на Исламскую Республику. Он назвал военную агрессию США и Израиля против Ирана «вопиющим преступлением».

