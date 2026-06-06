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06:38, 6 июня 2026Мир

США указали на сигнал от России по итогам ПМЭФ

Посол Дарчиев: США должны воспринять ПМЭФ как сигнал о готовности России сотрудничать
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
ЦиклПМЭФ-2026. День четвертый

Фото: Shatokhina Natalia / Glooballookpress.com

США должны получить позитивные сигналы по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом заявил посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев, передает РИА Новости.

Он указал, что Москва готова к сотрудничеству и настроена на продолжение переговоров. Российский президент Владимир Путин очень четко донес позицию страны во время выступления на форуме, подчеркнул дипломат.

Ранее глава американской делегации на ПМЭФ Родни Мимс Кук-младший передал Путину привет от президента США Дональда Трампа. Российский лидер ответил аналогичным жестом, попросив представителя США передать привет Трампу.

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