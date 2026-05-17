Премьер Словакии назвал ошибку Орбана по Украине

Фицо: Орбан допустил ошибку, заблокировав кредит ЕС для Украины

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан допустил ошибку, заблокировав выделение Украине кредита Европейского союза (ЕС) в размере 90 миллиардов долларов. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе встречи со студентами.

Он отметил, что тоже был против предоставления Киеву займа и отказался от участия в процессе, однако блокировать его, по мнению словацкого премьера, было неправильным решением.

«Поскольку этот кредит был принят в соответствии с международным правом, я уже не могу его блокировать. В этом, по моему мнению, Виктор Орбан допустил ошибку. Нельзя блокировать то, что уже согласовано, что просто принято», — пояснил Фицо.

Ранее сообщалось, что первый транш из кредита на 90 миллиардов евро Евросоюз направит Украине в конце мая или начале июня, а до этого времени ее потребности обеспечат другие доноры.