14:27, 21 апреля 2026Экономика

Назван срок направления Киеву выплат по кредиту на 90 миллиардов евро

Reuters: Первый транш займа на €90 млрд направят Киеву в мае или в начале июня
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Alexey Furman / Getty Images

Первый транш из кредита на 90 миллиардов евро Евросоюз направит Киеву в конце мая или начале июня, а до этого времени его потребности обеспечат другие доноры. Об этом со ссылкой на высокопоставленного представителя ЕС сообщает Reuters.

Сам кредит Украине был согласован еще в прошлом году, однако премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал его выдачу. В апреле политик разгромно проиграл парламентские выборы, после чего будущий глава правительства Петер Мадьяр пообещал не препятствовать планам ЕС.

Вместе с тем еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис не исключил, что какое-то движение по кредиту произойдет уже при Орбане, возможно, даже на этой неделе. Если этого не случится, то ЕС подождет, когда власть перейдет к Мадьяру.

Кредит на 90 миллиардов евро покрывает примерно две трети потребностей Украины во внешнем финансировании на период 2026 и 2027 годов. Предполагается, что оставшуюся треть закроют другие международные доноры, в том числе Канада, Япония и Великобритания.

Еще на прошлой неделе представитель Еврокомиссия Бала Уйвари говорила, что планы по предоставлению Киеву денег из кредита предусматривают начало финансирования во втором полугодии 2026 года.

