В России указали на недовольство поляков маниакальной поддержкой Украины со стороны власти

Пушков: Власти Польши зашли слишком далеко в поддержке Украины

Член Совета Федерации Алексей Пушков в Telegram-канале обратил внимание на недовольство поляков тем, как их официальные власти маниакально поддерживают Украину.

Он отметил, что в Польше растут антиукраинские настроения, несмотря на то, что премьер Дональд Туск закрывает глаза на героизацию «приспешников Гитлера на Украине».

«Многим уже очевидно, что в своей маниакальной поддержке Киева официальная Варшава зашла слишком далеко», — указал российский сенатор.

По его словам, президент Польши Кароль Навроцкий, на которого надеялись поляки, критически настроенные по отношению к Украине, сделал несколько заявлений и с тех пор молчит. Пушков считает, что такое указание ему дали в Брюсселе.

Очередное обострение в отношениях между Польшей и Украиной произошло из-за решения президента Владимира Зеленского присвоить Независимому центру специальных операций «Север» звание «герои УПА» (УПА — Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России).

На счету УПА — пособников Гитлера — множество преступлений в годы Второй мировой войны, включая Волынскую резню — массовое уничтожение польского населения в 1943 году. На фоне скандала Польша потребовала от Зеленского извинений.

