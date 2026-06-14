Член Совета Федерации Алексей Пушков в Telegram-канале обратил внимание на недовольство поляков тем, как их официальные власти маниакально поддерживают Украину.
Он отметил, что в Польше растут антиукраинские настроения, несмотря на то, что премьер Дональд Туск закрывает глаза на героизацию «приспешников Гитлера на Украине».
«Многим уже очевидно, что в своей маниакальной поддержке Киева официальная Варшава зашла слишком далеко», — указал российский сенатор.
По его словам, президент Польши Кароль Навроцкий, на которого надеялись поляки, критически настроенные по отношению к Украине, сделал несколько заявлений и с тех пор молчит. Пушков считает, что такое указание ему дали в Брюсселе.
Очередное обострение в отношениях между Польшей и Украиной произошло из-за решения президента Владимира Зеленского присвоить Независимому центру специальных операций «Север» звание «герои УПА» (УПА — Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России).
На счету УПА — пособников Гитлера — множество преступлений в годы Второй мировой войны, включая Волынскую резню — массовое уничтожение польского населения в 1943 году. На фоне скандала Польша потребовала от Зеленского извинений.