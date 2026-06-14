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02:39, 14 июня 2026Интернет и СМИ

Названа распространенная уловка мошенников в период экзаменов

Эксперт Лунев: Мошенники предлагают купить якобы готовые ответы на экзамены
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В период проведения экзаменов мошенники активно распространяют предложения о продаже якобы готовых ответов, для чего они нередко просят школьников подтвердить операцию через СМС, что может привести к потере денег или доступов к личным данным. Об этом РИА Новости рассказал руководитель группы обучения по информационной безопасности «Яндекса» Александр Лунев.

«Снизить риски помогают как технические инструменты защиты, так и внимательное отношение к подозрительным предложениям в сети», — пояснил эксперт.

При этом одной из самых популярных мошеннических схем в период экзаменов являются предложения приобрести через мессенджеры якобы готовые ответы. После перевода денег злоумышленники, как правило, прекращают связь и не предоставляют никаких материалов.

Более опасный вариант обмана связан с просьбой сообщить код из СМС под предлогом получения услуги — таким образом мошенники могут получить доступ к аккаунтам жертвы и связанным с ними данным.

Выявить мошенников можно по ряду типичных признаков. Насторожить должны попытки торопить с решением, требования не рассказывать о разговоре другим людям, а также просьбы сообщить коды из СМС, пароли или реквизиты банковских карт.

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