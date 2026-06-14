Аналитик Пилкингтон призвал США объяснить цели поддержки биолабораторий на Украине

Ирландский аналитик и экономист Филип Пилкингтон заявил, что США следует объяснить, почему они были заинтересованы в существовании биолабораторий на Украине. Об этом он написал в социальной сети X.

Пилкингтон призвал США объяснить цели их поддержки биолабораторий на Украине. Он также подчеркнул, что хотел бы услышать подробный ответ.

«Почему Запад в целом все чаще ведет себя так, как будто он — доктор Зло? Что-то здесь явно не так», — возмутился эксперт.

Ранее директор Национальной разведки США Тулси Габбар заявила, что правительство Соединенных Штатов поддерживало биолаборатории с опасными патогенами на Украине, а также в десятках других стран. «Разведывательное сообщество ранее предупреждало, что финансируемая США биолаборатория на Украине, вероятно, содержала опасные патогены», — признала она.