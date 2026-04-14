Планы по выдаче Киеву денег отложили

Уйвари: Еврокомиссия отложила планы по предоставлению Киеву €90 млрд

Еврокомиссия (ЕК) отложила планы по предоставлению Киеву первых траншей финансирования в 90 миллиардов евро. Об этом заявил представитель ЕК Бала Уйвари, его слова приводит ТАСС.

На брифинге в Брюсселе Уйвари заявил, что выдачу денег Украине откладывают из-за вето Венгрии и Словакии. Планы отодвинули на вторую половину 2026 года.

«Еврокомиссия остается привержена планам предоставить первые выплаты в рамках этой программы в течение второго полугодия», — пояснил он.

В декабре 2025 года ЕС обещал Украине кредит в 90 миллиардов евро. Этот заем стал альтернативой использования замороженных российских активов на эти цели. Однако выдать средства не удалось, поскольку Венгрия наложила вето на эту помощь в рамках спора с украинской стороной о поставках нефти по трубопроводу «Дружба».

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что пока Виктор Орбан остается премьер-министром страны, Украина не вступит в Евросоюз и не получит венгерские деньги.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен признала, что объединение столкнулось с большими сложностями в рамках финансирования Киева. Одной из главных причин, по которой средства так и не выделили, стали внутренние разногласия. «Но могу заверить вас, что мы выполним свои обязательства, потому что на кону наша репутация и, что более важно, наша безопасность», — пообещала фон дер Ляйен.

