Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:13, 9 марта 2026Экономика

В ЕК пообещали добиться кредита для Украины

Фон дер Ляйен пообещала добиться выделения Украине кредита в $90 млрд
Вячеслав Агапов

Фото: Yves Herman / Reuters

Еврокомиссия (ЕК) продолжит добиваться выделения Украине кредита в 90 миллиардов долларов. Такое обещание дала ее глава Урсула фон дер Ляйен, сообщает РИА Новости.

Во время конференции постоянных представителей стран — членов Евросоюза (ЕС), которая состоялась в Брюсселе, она признала, что объединение столкнулось с большими сложностями в рамках финансирования Киева. Одной из главных причин, по которой средства так и не выделили, стали внутренние разногласия.

«Но могу заверить вас, что мы выполним свои обязательства, потому что на кону наша репутация и, что более важно, наша безопасность», — пообещала фон дер Ляйен.

В декабре 2025 года ЕС договорился предоставить Украине кредит в 90 миллиардов евро. Этот заем стал альтернативой использования замороженных российских активов на эти цели. Однако выдать средства не удалось, поскольку Венгрия наложила вето на эту помощь в рамках спора с украинской стороной о поставках нефти по трубопроводу «Дружба».

В настоящее время ЕС намерен прибегнуть к поискам третьих стран, которые могли бы помочь им закрыть брешь в финансировании Киева. Сделать это европейские чиновники хотят во время очередного саммита в Брюсселе. Он должен пройти в конце текущего месяца. Дыру в бюджете расценивают в 30 миллиардов евро.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия выиграла первое золото Паралимпиады

    Огненный шар заметили в небе над европейской страной

    Раскрыты последствия ограничений на тарифы такси в непогоду

    На Украине захотели сократить декретный отпуск в девять раз

    В России заметили рост спроса на необычный вид путешествий

    Названы самые частые ошибки мужчин при выборе подарка

    Мошенники начали использовать новую схему обмана россиян

    Подсчитаны убытки авиакомпаний от вывоза россиян с Ближнего Востока

    Бразильские футболисты устроили массовую драку и получили 23 красные карточки

    Исчезнувших шесть тысяч лет назад животных нашли живыми в одной стране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok