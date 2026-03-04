ЕС нашел неожиданный способ отыскать для Украины миллиарды евро

Bloomberg: ЕС ищет помощи третьих стран для закрытия бреши в €30 млрд для Киева

Европейский союз (ЕС) решил прибегнуть к поискам третьих стран, которые могли бы помочь им закрыть брешь в финансировании Киева. Дыру в бюджете расценивают в 30 миллиардов евро, о чем сообщает Bloomberg со ссылкой на черновик документа, который имеется в распоряжении агентства.

По данным издания, лидеры ЕС планируют призвать к наращиванию взаимодействия с третьими странами для помощи в закрытии образовавшейся бреши. Сделать это европейские чиновники хотят во время очередного саммита в Брюсселе. Он должен пройти в конце текущего месяца.

Ранее глава украинского нацбанка Андрей Пышный заявлял, что дефицит текущего счета платежного баланса Украины к концу 2025 года приблизился к историческому максимуму и составил 30 миллиардов долларов. По оценкам зарубежной прессы, деньги у Киева должны закончиться к концу марта.

В декабре 2025 года ЕС договорился предоставить Украине кредит в 90 миллиардов евро. Этот шаг стал ответом на то, что часть европейского блока отказалась использовать замороженные российские активы на эти цели. Предоставление многомиллиардного займа для Киева пришлось приостановить, поскольку Венгрия наложила вето на эту помощь в рамках спора с украинской стороной о поставках газа по трубопроводу «Дружба».