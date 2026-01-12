На Украине заявили о рекордном дефиците

Пышный: Дефицит текущего счета платежного баланса Украины достиг рекорда

Дефицит текущего счета платежного баланса Украины к концу 2025 года достиг исторического рекорда. Об этом заявил глава нацбанка страны Андрей Пышный, его цитирует РИА Новости.

По словам главы регулятора, дефицит вырос до 30 миллиардов долларов.

«Бюджетный дефицит близок к историческим максимумам... Значительный дефицит бюджета приводит к дефициту текущего счета платежного баланса. По состоянию на конец ноября за последние 12 месяцев последний достиг рекордных 30 миллиардов долларов США», — пояснил Пышный.

В 2026 году, согласно оценке главы Нацбанка, Киеву потребуется как минимум 35 миллиардов долларов от западных партнеров. На Украине рассчитывали на одобрение ЕС так называемого «репарационного кредита», но добиться этого не удалось из-за позиции Бельгии, где хранится подавляющая часть заблокированных российских активов.

Как заявил экс-глава Министерства иностранных дел (МИД) республики Дмитрий Кулеба, поддержка Украины со стороны властей Евросоюза (ЕС) является недостаточной, чтобы в полной мере противостоять давлению России. Введенные против России западные санкции он назвал слабыми и недостаточно эффективными. На этом фоне говорить о стабильном партнерстве Украины и ЕС в настоящее время не приходится, посетовал Кулеба.