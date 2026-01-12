На Украине разочаровались в помощи Евросоюза

Экс-глава МИД Украины Кулеба назвал слабыми антироссийские санкции Евросоюза

Поддержка Украины со стороны властей Евросоюза (ЕС) является недостаточной, чтобы в полной мере противостоять давлению России. Такое мнение в интервью изданию «Украинская правда» высказал экс-глава Министерства иностранных дел (МИД) республики Дмитрий Кулеба.

Введенные против России западные санкции он назвал слабыми и недостаточно эффективными. На этом фоне говорить о стабильном партнерстве Украины и ЕС в настоящее время не приходится, посетовал Кулеба. «Есть фундаментальная проблема в том, что Европейского союза как стабильного партнера нет по факту», — констатировал бывший руководитель министерства.

Одобренный в конце 2025 года кредит в размере 90 миллиардов евро Кулеба счел «выстрелом в ногу» для ЕС. Вместе с тем он отметил сам факт, что властям региона удалось договориться об этой мере поддержки, несмотря на разногласия по этому вопросу внутри Евросоюза.

Украина остро нуждается в сохранении внешнего финансирования. Финансовая помощь нужна республике для покрытия растущего дефицита госбюджета. В этом году, согласно оценке главы Нацбанка Андрея Пышного, Киеву потребуется как минимум 35 миллиардов долларов от западных партнеров. На Украине рассчитывали на одобрение ЕС так называемого «репарационного кредита», однако добиться этого в итоге не удалось из-за позиции Бельгии, в которой хранится подавляющая часть заблокированных российских активов.