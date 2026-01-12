Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:54, 12 января 2026Экономика

На Украине разочаровались в помощи Евросоюза

Экс-глава МИД Украины Кулеба назвал слабыми антироссийские санкции Евросоюза
Анатолий Акулов (редактор)
СюжетСанкции против России:

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Поддержка Украины со стороны властей Евросоюза (ЕС) является недостаточной, чтобы в полной мере противостоять давлению России. Такое мнение в интервью изданию «Украинская правда» высказал экс-глава Министерства иностранных дел (МИД) республики Дмитрий Кулеба.

Введенные против России западные санкции он назвал слабыми и недостаточно эффективными. На этом фоне говорить о стабильном партнерстве Украины и ЕС в настоящее время не приходится, посетовал Кулеба. «Есть фундаментальная проблема в том, что Европейского союза как стабильного партнера нет по факту», — констатировал бывший руководитель министерства.

Материалы по теме:
«Большая семерка» отправит Украине 50 миллиардов долларов. Их выделят за счет замороженных активов России
«Большая семерка» отправит Украине 50 миллиардов долларов. Их выделят за счет замороженных активов России
12 июня 2024
Киев предложил Западу «экономический механизм репараций» со стороны Москвы. Как он будет работать?
Киев предложил Западу «экономический механизм репараций» со стороны Москвы. Как он будет работать?
28 апреля 2025

Одобренный в конце 2025 года кредит в размере 90 миллиардов евро Кулеба счел «выстрелом в ногу» для ЕС. Вместе с тем он отметил сам факт, что властям региона удалось договориться об этой мере поддержки, несмотря на разногласия по этому вопросу внутри Евросоюза.

Украина остро нуждается в сохранении внешнего финансирования. Финансовая помощь нужна республике для покрытия растущего дефицита госбюджета. В этом году, согласно оценке главы Нацбанка Андрея Пышного, Киеву потребуется как минимум 35 миллиардов долларов от западных партнеров. На Украине рассчитывали на одобрение ЕС так называемого «репарационного кредита», однако добиться этого в итоге не удалось из-за позиции Бельгии, в которой хранится подавляющая часть заблокированных российских активов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран ответил на угрозы США

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    «Под очень большим вопросом». Что теперь будет с миллиардами долларов, которые Россия дала режиму Мадуро

    Бойцам ВС России потребовалось 40 секунд для поражения украинского F-16

    Российских депутатов обвинили в самозахвате берегов водохранилища на реке Оскол

    В российском городе административное здание забросали коктейлями Молотова

    В российском регионе повысили выплату за участие в СВО

    Добыча нефти в России упала до минимума за полтора года

    Звезд нашумевшего сериала «Жаркое соперничество» окрестили сердцеедами на премии

    Трампа предупредили о применении ядерного оружия в случае атаки на Иран

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok