Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:31, 17 мая 2026Мир

Мощный взрыв прозвучал в Израиле

Мощный взрыв прозвучал в районе Бет-Шемеша
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Мощный взрыв прозвучал в районе Бет-Шемеша западнее Иерусалима. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По словам очевидцев, начавшийся в результате взрыва пожар виден за десятки километров. На месте происшествия работают экстренные службы.

По официальным данным, речь идет об управляемом взрыве неразорвавшейся иранской ракеты. Местные жители отмечают, что никаких предупреждений по этому поводу не получали.

Ранее газета The New York Times сообщила об усиленной подготовке США и Израиля к возобновлению ударов по Ирану. По ее данным, в случае начала боевых действий Тегеран ждут более агрессивные бомбардировки военных объектов и инфраструктуры.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленского встревожило решение Путина по Приднестровью

    В Иране сделали неутешительное заявление по поводу ракет США

    Зеленский упрекнул российских производителей ракет

    США перебросили в Польшу кавалерию

    Экс-глава МИД Украины пригрозил ударом по Белоруссии

    В европейской стране недалеко от границы с Украиной нашли неразорвавшийся снаряд

    Трамп пригрозил Ирану

    Мощный взрыв прозвучал в Израиле

    Двое детей на электросамокате попали под колеса автомобиля

    Ермак получил платную камеру в СИЗО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok