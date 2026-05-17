Мощный взрыв прозвучал в Израиле

Мощный взрыв прозвучал в районе Бет-Шемеша западнее Иерусалима. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По словам очевидцев, начавшийся в результате взрыва пожар виден за десятки километров. На месте происшествия работают экстренные службы.

По официальным данным, речь идет об управляемом взрыве неразорвавшейся иранской ракеты. Местные жители отмечают, что никаких предупреждений по этому поводу не получали.

Ранее газета The New York Times сообщила об усиленной подготовке США и Израиля к возобновлению ударов по Ирану. По ее данным, в случае начала боевых действий Тегеран ждут более агрессивные бомбардировки военных объектов и инфраструктуры.