В США сообщили тревожные новости по Ирану

NYT: США усиленно готовятся к возобновлению войны с Ираном

США и Израиль ведут интенсивную подготовку к возобновлению ударов по Ирану на самом усиленном уровне. Об этом со ссылкой на источники сообщает The New York Times (NYT).

Утверждается, что в случае возобновления боевых действий Иран ждут более агрессивные бомбардировки военных объектов и инфраструктуры. Другой вариант предусматривает отправку подразделений специального назначения для поисков находящихся под землей ядерных материалов.

По словам источников среди ближневосточных должностных лиц, в марте в регион прибыли несколько сотен бойцов сил специального назначения именно для этой цели.

Ранее стало известно, что Израиль начал готовиться к возобновлению войны против Ирана. «Мы готовимся к возобновлению боевых действий, которые продлятся от нескольких дней до нескольких недель», — рассказал собеседник канала Channel 12.