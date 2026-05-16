00:28, 16 мая 2026Мир

В США сообщили тревожные новости по Ирану

NYT: США усиленно готовятся к возобновлению войны с Ираном
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: U.S. Air Force / Reuters

США и Израиль ведут интенсивную подготовку к возобновлению ударов по Ирану на самом усиленном уровне. Об этом со ссылкой на источники сообщает The New York Times (NYT).

Утверждается, что в случае возобновления боевых действий Иран ждут более агрессивные бомбардировки военных объектов и инфраструктуры. Другой вариант предусматривает отправку подразделений специального назначения для поисков находящихся под землей ядерных материалов.

По словам источников среди ближневосточных должностных лиц, в марте в регион прибыли несколько сотен бойцов сил специального назначения именно для этой цели.

Ранее стало известно, что Израиль начал готовиться к возобновлению войны против Ирана. «Мы готовимся к возобновлению боевых действий, которые продлятся от нескольких дней до нескольких недель», — рассказал собеседник канала Channel 12.

