Иран предупредили о скором возобновлении войны с Израилем

Channel 12: Израиль готовится к возобновлению войны против Ирана

Израиль готовится к возобновлению войны против Ирана. Об этом со ссылкой на источник сообщает телеканал Channel 12.

«Мы готовимся к возобновлению боевых действий, которые продлятся от нескольких дней до нескольких недель, и ждем окончательного решения президента США Дональда Трампа», — рассказал собеседник канала.

Он подчеркнул, что более подробная информация о возможном возобновлении войны с Ираном будет известна «через 24 часа».

Ранее возобновления боевых действий в отношении Ирана не исключил министр обороны Израиля Исраэль Кац. «Наша миссия в Иране не завершена, мы готовы к тому, что в ближайшее время нам потребуется действовать», — предупредил он.