19:50, 14 мая 2026

Израильский министр высказался о возобновлении операции против Ирана

Глава МО Израиля Кац заявил о готовности к возобновлению операции против Ирана
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Shir Torem / Reuters

Израиль не исключает и готов к возобновлению военной операции против Ирана. Об этом заявил глава израильского министерства обороны (МО) Исраэль Кац, сообщает ТАСС.

«Наша миссия в Иране не завершена, мы готовы к тому, что в ближайшее время нам потребуется действовать», — сказал он.

Ранее Саудовская Аравия предложила заключить пакт о ненападении между Ираном и странами Ближнего Востока. Многие страны Евросоюза и институты ЕС поддержали инициативу Эр-Рияда и считают ее «лучшим способом избежать будущих конфликтов».

