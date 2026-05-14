Союзник США выступил с собственным предложением по миру с Ираном

FT: Саудовская Аравия предложила заключить пакт о ненападении с Ираном

Саудовская Аравия предложила заключить пакт о ненападении между Ираном и странами Ближнего Востока. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Саудовская Аравия выступила с инициативой заключения ближневосточного пакта о ненападении с Ираном в рамках обсуждений по урегулированию региональной напряженности», — сказано в сообщении.

При этом отмечается, что Эр-Рияд рассматривает Хельсинские соглашения 1975 года как возможный образец для выстраивания новой системы региональной безопасности и снижения напряженности в отношениях с Тегераном.

По данным издания, многие страны Евросоюза и институты ЕС поддержали инициативу Саудовской Аравии и считают ее «лучшим способом избежать будущих конфликтов».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты будут готовы подписать мирное соглашение с Ираном только при условии, что его можно будет считать хорошим. «Мы заключим только хорошую сделку», — подчеркнул он.