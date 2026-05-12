Трамп назвал условие для подписания соглашения с Ираном

Трамп заявил о готовности США заключить только «хорошую сделку» с Ираном

Соединенные Штаты будут готовы подписать мирное соглашение с Ираном только при условии, что его можно будет считать хорошим. Такое условие назвал президент США Дональд Трамп.

«Мы заключим только хорошую сделку», — подчеркнул он.

До этого Трамп выразил надежду, что окончательная сделка о завершении вооруженного конфликта с Ираном будет заключена в течение одной недели.

Ранее сообщалось, что Тегеран выдвинул Вашингтону пять предварительных условий для возобновления переговоров. По данным иранского агентства Fars, требования включают «прекращение военных действий на всех фронтах, особенно в Ливане», «отмену антииранских санкций», «освобождение заблокированных иранских активов», «возмещение ущерба, причиненного войной», а также «признание суверенитета Ирана над Ормузским проливом».