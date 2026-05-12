22:51, 12 мая 2026Мир

Иран выдвинул США условия для возобновления переговоров

Fars: Иран выдвинул США пять условий для возобновления переговоров
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

Иран выдвинул США пять предварительных условий для возобновления переговоров. Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на источник.

По данным издания, условия включают «прекращение военных действий на всех фронтах, особенно в Ливане», «отмену антииранских санкций», «освобождение заблокированных иранских активов», «возмещение ущерба, причиненного войной», а также «признание суверенитета Ирана над Ормузским проливом».

Ранее сообщалось, что Иран предложил Соединенным Штатам начать 30-дневные переговоры по ядерной программе. Также в ответе Тегерана на последнее американское предложение по прекращению огня отмечается, что Иран выступил за частичную передачу запасов высокообогащенного урана третьей стране и постепенное открытие Ормузского пролива в обмен на снятие блокады с иранских судов и портов.

