Трамп назвал сроки для окончательного соглашения с Ираном

Fox: Трамп отводит неделю на подписание меморандума о завершении войны с Ираном

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп надеется на то, что окончательная сделка о завершении вооруженного конфликта с Ираном будет заключена в течение одной недели. Об этом рассказал ведущий телеканала Fox News Брет Байер, который поговорил по телефону с американским лидером.

По его словам, сейчас глава Белого дома выражает «осторожную оптимистичность» в этом вопросе. «Я спросил его о временных рамках, он отводит неделю на то, чтобы все завершить», — сказал Байер.

Как отметил журналист, у него сложилось впечатление, что меморандум может стать переломным моментом на пути к урегулированию американо-иранского конфликта.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что Иран якобы согласился в ходе переговоров отказаться от ядерного оружия. Он подчеркнул, что Тегеран не может и не будет обладать таким видом вооружения.

Еще до этого лидер США предупредил, что властям Исламской Республики придется заключить с Вашингтоном «правильную сделку», иначе американская сторона «очень легко» одержит победу в конфликте.