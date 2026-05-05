Трамп рассказал о «правильной» сделке с Ираном

12:59, 5 мая 2026Мир

Трамп: США победят так или иначе, Ирану придется пойти на правильную сделку
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Иранским властям придется заключить с США «правильную сделку», иначе американская сторона «очень легко» одержит победу в конфликте. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в интервью радиоведущему Хью Хьюитту, которое опубликовано на его официальном YouTube-канале.

«Так или иначе, мы победим. Мы либо заключим правильную сделку, либо победим очень легко (...). Сегодня мы вывели из строя восемь их кораблей. Теперь им приходится пользоваться этими маленькими быстрыми катерами, очень дешевыми, и они прикрепляют к ним пулемет. Они думают, что это хорошо», — подчеркнул глава государства.

По мнению Трампа, с военной точки зрения США «уже добились победы над Ираном». Он добавил, что «США намерены и далее добиваться» того, чтобы у Исламской Республики не было ядерного оружия.

Ранее стало известно, что Трамп хочет избежать новых бомбардировок Ирана, предпочитая «урегулирование проблемы иранских ядерных разработок и многонедельной войны».

27 апреля президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что иранский народ пройдет путь испытаний, после чего на Ближнем Востоке наступит мир.

