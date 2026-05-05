08:33, 5 мая 2026Мир

Раскрыта позиция Трампа по новым бомбардировкам Ирана

WSJ: Трамп хочет избежать новых бомбардировок Ирана
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Президент США Дональд Трамп хочет избежать новых бомбардировок Ирана. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванных чиновников.

«Трамп хочет избежать новой бомбардировочной кампании, предпочитая урегулирование проблемы ядерных разработок Тегерана и многонедельной войны», — утверждается в публикации.

По словам собеседников издания, американский лидер в течение нескольких дней «колебался между двумя противоречащими друг другу импульсами»: суровым наказанием Ирана за нежелание отказываться от ядерной программы и предотвращением значительной эскалации, которая могла бы втянуть США в конфликт.

3 мая Трамп раскритиковал новое предложение Ирана по урегулированию кризиса в ближневосточном регионе, хотя и отметил и позитивные тенденции на переговорном треке. Он также допустил, что может возобновить конфликт с Тегераном и рассматривает соответствующие варианты.

