Трамп отказался от предложения Ирана, но заявил о «позитивных переговорах»

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп раскритиковал новое предложение Ирана по урегулированию кризиса в ближневосточном регионе, но отметил и позитивные тенденции в переговорном треке. Своей реакцией на мирные инициативы Тегерана лидер США поделился в интервью с израильскими журналистами.

Я изучил новое предложение Ирана, и оно для меня неприемлемо Дональд Трамп президент США

Американский лидер добавил, что, по его мнению, кампания против Исламской Республики «проходит очень хорошо». Впрочем, помимо критики, Трамп увидел и положительные моменты на пути к возможной сделке с Ираном. В своей соцсети глава Белого дома написал, что его представители сейчас «ведут очень позитивные переговоры с Ираном», выразив надежду на то, что данные обсуждения «могут привести к чему-то очень позитивному для всех».

Говоря о ситуации с блокировкой торговых судов в Ормузском проливе, Трамп сообщил, что Штаты начинают процесс сопровождения танкеров. «Многие из этих кораблей испытывают нехватку продовольствия и всего необходимого для того, чтобы крупные экипажи могли оставаться на борту в здоровых и санитарных условиях», — уточнил глава американской администрации. Он также заявил, что если данному «гуманитарному процессу будут препятствовать», то Вашингтон в ответ начнет бороться с этим силой. При этом, американский президент открыто признался, что хочет заключить с Ираном сделку, однако только ту, благодаря которой удастся избежать новой войны в ближайшие несколько лет.

Опубликован план Ирана по завершению войны с США

Танкеры и другие суда в Ормузском проливе у побережья Мусандама Фото: Stringer / Reuters

Телеканал Al Jazeera со ссылкой на свои источники обнародовал план долгосрочного мира, который должны были представить официальным лицам в Вашингтоне. Он состоит из трех этапов и включает в себя полное окончание войны между США и Ираном в течение 30 дней, намерение заключить договор о взаимном ненападении, создание механизма для мониторинга ситуации международными наблюдателями.

В документе также предлагается снять блокаду с Ормузского пролива, заморозить обогащение урана на долгий срок — до 15 лет. Однако, как уточняется в медиа, иранское предложение отвергает возможность полного прекращения атомной деятельности или ликвидацию ядерных объектов. Третий этап инициативы должен положить начало для стратегического диалога с соседями Ирана по региону, который необходим для создания общей архитектуры безопасности на Ближнем Востоке, пишут иранские СМИ.

В Иране начали опровергать пункты мирного плана для США

Предложения Тегерана по урегулированию конфликта с США не содержат пункты, в которых якобы говорится о заморозке обогащения урана сроком на 15 лет, пишут иранские СМИ. Уточняется, что инициатива состоит из 14 пунктов. Ее предоставили в ответ на предложения Вашингтона, которые были изложены в девяти пунктах.

Кроме того, в Исламской Республике опровергли сообщение о возможном открытии Ормузского пролива в рамках предложения.

Ранее спецпосланник президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф рассказал, что Вашингтон продолжает вести с Ираном обсуждение по мирному урегулированию конфликта. «Мы ведем общение», — сказал Уиткофф.