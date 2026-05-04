В Иране отвергли один пункт мирного плана для США

Fars: Инициативы Ирана не содержат пункты о заморозке обогащения урана

Предложения Ирана по урегулированию конфликта с США не содержат пункты, в которых якобы говорится о заморозке обогащения урана сроком на 15 лет. Об этом пишет иранское агентство Fars.

Уточняется, что инициатива Тегерана состоит из 14 пунктов и оказалась предоставлена в ответ на предложения Вашингтона из девяти пунктов. Кроме того, издание также опровергло сообщение о возможном открытии Ормузского пролива в рамках предложения.

Ранее телеканал Al Jazeera со ссылкой на свои источники сообщал, что Иран предложил Белому дому заморозить обогащение урана на срок до 15 лет. Также указывалось, что Тегеран хочет проработать вопрос о взаимном ненападении и создать механизм для привлечения международных наблюдателей.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп успел прокомментировать трехэтапный план, отправленный ему от иранской стороны. По его словам, для него инициативы являются «неприемлемыми».

