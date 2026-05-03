21:48, 3 мая 2026Мир

Иран обратился к США с предложением

Al Jazeera: Иран предложил США заморозить обогащение урана на срок до 15 лет
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Тегеран обратился к официальному Вашингтону с планом по установлению долгосрочного мира в три этапа. Один из этих пунктов предполагает прекращение обогащения урана на срок до 15 лет, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на свои источники.

По его данным, первый этап включает в себя полное окончание войны между США и Ираном в течение 30 дней, то есть должно начать действовать прекращение огня по всему региону. Предположительно, в Иране хотят заключить со Штатами соглашение о взаимном ненападении. К нему могут отнести как союзников Исламской Республики, так и Израиль. В рамках первого этапа предлагается создать механизм, который мог бы включить участие международных наблюдателей.

Помимо прочего, одним из предложений Тегерана стали пункты о снятии блокады с морских портов наряду с постепенным снятием блокады в Ормузском проливе. В свою очередь, иранские силы могут возложить на себя ответственность по очистке территории от морских мин.

Как уточняется, в рамках второго этапа мирного плана предлагается заморозить обогащение урана на долгий срок — до 15 лет с последующим ограничением уровня до 3,6 процента в соответствии с «принципом нулевого хранения». В Иране ожидают, что шаги по прекращению ядерной активности начнут сопровождаться снятием санкций и постепенной разморозкой иранских средств. Впрочем, инициатива отвергает полное прекращение атомной деятельности или ликвидацию ядерных объектов.

Третий же этап включает в себя начало стратегического диалога с соседями Ирана по региону для создания общей архитектуры безопасности на Ближнем Востоке.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что хочет заключить с Ираном сделку, однако ту, благодаря которой удастся избежать новой войны в ближайшие несколько лет.

