Трамп рассказал об ожиданиях от сделки с Ираном

Трамп заявил, что хочет сделку с Ираном, которая позволит избежать новой войны

Американский лидер Дональд Трамп рассказал, что хочет заключить с Ираном сделку, однако только такую, благодаря которой удастся избежать новой войны в ближайшие несколько лет. Его слова приводит ТАСС.

Журналисты обратились к главе Белого дома с просьбой прокомментировать его слова о том, что в дальнейшем он может отказаться от попыток заключить сделку с Исламской Республикой. На это Трамп ответил, что не говорил такого.

«Я сказал, что в том случае, если мы уйдем прямо сейчас, им понадобится 20 лет, чтобы восстановиться. Но мы не уходим прямо сейчас. Мы сделаем это так, чтобы никому не пришлось возвращаться через пару или пять лет», — пояснил президент США.

Ранее Трамп допустил, что США могут возобновить удары по Ирану.