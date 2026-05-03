Иран передал США ответ из 14 пунктов на предложение по урегулированию конфликта

Иран передал США ответ из 14 пунктов на предложение по урегулированию конфликта, об этом сообщает агентство Tasnim.

Если Вашингтон хочет установить двухмесячное прекращение огня, Тегеран настаивает, чтобы все спорные вопросы были урегулированы в течение 30 дней, а вместо перемирия объявляется полное прекращение войны.

В иранский список входят гарантии безопасности от будущих атак, вывод американских войск из близлежащих районов, снятие морских ограничений, разблокирование замороженных иранских средств, компенсации, отмена санкций и прекращение боевых действий, а также новые правила для судоходства в Ормузском проливе.

Тегеран ожидает официального ответа США на свои предложения.

Ранее стало известно, что президента США Дональда Трампа не устроило последнее предложение Ирана по ядерному соглашению.