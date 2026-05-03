00:27, 3 мая 2026

Иран передал США ответ из 14 пунктов на предложение по урегулированию конфликта

Марина Совина

Иран передал США ответ из 14 пунктов на предложение по урегулированию конфликта, об этом сообщает агентство Tasnim.

Если Вашингтон хочет установить двухмесячное прекращение огня, Тегеран настаивает, чтобы все спорные вопросы были урегулированы в течение 30 дней, а вместо перемирия объявляется полное прекращение войны.

В иранский список входят гарантии безопасности от будущих атак, вывод американских войск из близлежащих районов, снятие морских ограничений, разблокирование замороженных иранских средств, компенсации, отмена санкций и прекращение боевых действий, а также новые правила для судоходства в Ормузском проливе.

Тегеран ожидает официального ответа США на свои предложения.

Ранее стало известно, что президента США Дональда Трампа не устроило последнее предложение Ирана по ядерному соглашению.

