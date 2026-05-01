Трамп остался недоволен последним предложением Ирана

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:29, 1 мая 2026Мир

Трампа не устроило последнее предложениее Ирана по ядерному соглашению
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп. Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что его не устраивает потенциальное соглашение с Ираном по атомной программе. Его слова приводит РИА Новости

«Меня оно не устраивает. Посмотрим, как будут развиваться события», — сказал американский лидер.

Глава Белого дома пообещал в ближайшее время представить официальную позицию Вашингтона по этому вопросу. По его словам, стороны продолжают предпринимать усилия для урегулирования конфликта, в том числе в телефонном формате.

Ранее Трамп уже отвергал возможность сохранения Ираном обогащенного урана — даже для гражданской энергетики и медицинских целей.

До этого американский лидер заявил, что Вашингтон уже одержал победу над Тегераном, но хочет выиграть с «большим отрывом». Говоря о передаче Ирану обогащенного урана для использования в энергетике и медицинских нуждах, он добавил, что страна «ничего не получит» от США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok