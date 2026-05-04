00:50, 4 мая 2026Мир

Уиткофф сделал новое заявление по переговорам США и Ирана

Уиткофф: Вашингтон продолжает вести с Ираном обсуждения
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Спецпосланник президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф рассказал, что Вашингтон продолжает вести с Ираном обсуждение по мирному урегулированию конфликта. Об этом политик упомянул в интервью CNN.

«Мы ведем общение», — сказал Уиткофф.

До этого американский президент Дональд Трамп в интервью израильским СМИ заявил, что считает неприемлемым новое предложение Тегерана по мирному урегулированию.

Также в соцсетях глава Белого дома рассказал, что США ведут очень позитивные переговоры с Ираном. Трамп сообщил, что США начнут процесс сопровождения торговых судов, которые оказались заблокированы в Ормузском проливе.

В свою очередь, Тегеран обратился к официальному Вашингтону с планом по установлению долгосрочного мира в три этапа. Один из этих пунктов предполагает прекращение обогащения урана на срок до 15 лет.

