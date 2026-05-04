Трамп рассказал об «очень позитивных» переговорах с Ираном

Трамп заявил, что США ведут очень позитивные переговоры с Ираном

США ведут очень позитивные переговоры с Ираном. Об этом на своей странице в Truth Social рассказал американский президент Дональд Трамп.

«Я полностью осведомлен о том, что мои представители ведут очень позитивные переговоры с Ираном и что эти переговоры могут привести к чему-то очень позитивному для всех», — сказал он.

Трамп также сообщил, что США начнут процесс сопровождения торговых судов, которые оказались заблокированы в Ормузском проливе. Он предупредил, что если данному «гуманитарному процессу будут препятствовать», то Вашингтон будет бороться с этим силой.