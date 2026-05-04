Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:16, 4 мая 2026Мир

Трамп рассказал об «очень позитивных» переговорах с Ираном

Трамп заявил, что США ведут очень позитивные переговоры с Ираном
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

США ведут очень позитивные переговоры с Ираном. Об этом на своей странице в Truth Social рассказал американский президент Дональд Трамп.

«Я полностью осведомлен о том, что мои представители ведут очень позитивные переговоры с Ираном и что эти переговоры могут привести к чему-то очень позитивному для всех», — сказал он.

Трамп также сообщил, что США начнут процесс сопровождения торговых судов, которые оказались заблокированы в Ормузском проливе. Он предупредил, что если данному «гуманитарному процессу будут препятствовать», то Вашингтон будет бороться с этим силой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп прокомментировал новое предложение Ирана

    Найден неожиданный способ поддержать здоровье мозга

    Убийца ученого из «таинственного» списка ФБР отказался признать вину

    Летевший на саммит в Армению борт европейского лидера совершил экстренную посадку

    Трамп предостерег от попыток помешать «проекту Свобода»

    «Интер» в 21-й раз стал чемпионом Италии по футболу

    Трамп рассказал об «очень позитивных» переговорах с Ираном

    Премьер Финляндии поставил Зеленского на место

    ВСУ нанесли удар по российскому предприятию

    Трамп вновь вступился за Нетаньяху

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok