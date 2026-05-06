Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:35, 6 мая 2026Мир

Трамп заявил об отказе Ирана от ядерного оружия

Трамп заявил, что Иран якобы согласился на отказ от ядерного оружия
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Иран якобы согласился в ходе переговоров на отказ от ядерного оружия. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.

Он подчеркнул, что Тегеран не может и не будет обладать ядерным оружием. «И они согласились с этим, среди других вещей», — отметил американский лидер.

Ранее Трамп предупредил, что иранским властям придется заключить с США «правильную сделку», иначе американская сторона «очень легко» одержит победу в конфликте. По мнению Трампа, с военной точки зрения США «уже добились победы» над Исламской Республикой.

27 апреля президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что иранский народ пройдет путь испытаний, после чего на Ближнем Востоке наступит мир.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД России раскрыл ответ на удар Украины по параду Победы

    Трамп назвал сроки для окончательного соглашения с Ираном

    Зеленский приготовился к скорому наступлению России

    Зеленский высказался о планах ударить по Москве 9 мая

    Трамп заявил об отказе Ирана от ядерного оружия

    Россиянам напомнили о весенних скидках в автосалонах

    На Украине назвали симптом проигрыша в конфликте с Москвой

    В Киеве занервничали из-за последних событий на Украине

    В МИД высмеяли условие Польши для полета Фицо в Москву

    Украинский депутат насмерть сбил сироту и избежал наказания

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok