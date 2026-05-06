Трамп заявил об отказе Ирана от ядерного оружия

Трамп заявил, что Иран якобы согласился на отказ от ядерного оружия

Иран якобы согласился в ходе переговоров на отказ от ядерного оружия. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.

Он подчеркнул, что Тегеран не может и не будет обладать ядерным оружием. «И они согласились с этим, среди других вещей», — отметил американский лидер.

Ранее Трамп предупредил, что иранским властям придется заключить с США «правильную сделку», иначе американская сторона «очень легко» одержит победу в конфликте. По мнению Трампа, с военной точки зрения США «уже добились победы» над Исламской Республикой.

27 апреля президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что иранский народ пройдет путь испытаний, после чего на Ближнем Востоке наступит мир.