23:53, 16 мая 2026Россия

Развозжаев: БПЛА ВСУ атаковали Севастополь
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Севастополь, средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку. Об этом сообщил глава города Михаил Развозжаев в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, сбито шесть БПЛА в районе Северной стороны, в Балаклавском районе и над морем в районе Парка Победы», — написал губернатор Севастополя.

Днем 16 мая сообщалось, что военные сбили один дрон в ходе отражения атаки БПЛА на Севастополь. Согласно информации спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали.

