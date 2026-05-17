В европейской стране недалеко от границы с Украиной нашли неразорвавшийся снаряд

Reuters: В Румынии недалеко от границы с Украиной нашли неразорвавшийся снаряд

В румынской деревне Пардина, расположенной недалеко от границы с Украиной, во дворе частного дома нашли неуправляемый реактивный снаряд с двумя килограммами взрывчатки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление министерства обороны Румынии.

Ведомство не уточнило происхождение боеприпаса, однако подтвердило, что техническая проверка установила наличие взрывчатого вещества внутри корпуса.

Инцидент произошел на фоне обеспокоенности стран восточного фланга НАТО. На этой неделе лидеры 14 государств альянса заявили, что неоднократные нарушения Россией их воздушного пространства подчеркивают острую необходимость укрепления противовоздушной обороны для защиты от ракет и беспилотников.

