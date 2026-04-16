В российском регионе взорвали 100-килограммовую бомбу времен Великой Отечественной войны

В Крыму уничтожили 100-килограммовую бомбу времен Великой Отечественной войны

В Крыму взорвали 100-килограммовую авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по республике.

Снаряд обнаружили в Ленинском районе региона. Специалистам удалось выяснить, что у бомбы поврежден взрыватель. Уничтожать ее пришлось на месте из-за невозможности транспортировки.

«Снаряд был максимально освобожден от грунта техникой, а после ручной копкой. Авиабомба была полностью залита водой из двух автоцистерн для минимизации разлета осколков», — говорится в сообщении.

Ранее на территории больницы в Краснодарском крае нашли 100-килограммовую авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Рабочие обнаружили снаряд во время земляных работ.