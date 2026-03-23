На территории больницы в российском регионе нашли 100-килограммовую авиабомбу

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:34, 23 марта 2026Россия

На территории больницы в Краснодарском крае нашли 100-килограммовую авиабомбу
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

На территории больницы в Краснодарском крае нашли 100-килограммовую авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает Telegram-канал краевого управления Росгвардии.

Все произошло на территории центральной районной больницы в Темрюке. Рабочие нашли снаряд во время земляных работ. О покрытой коррозией находке сообщили в экстренные службы.

Прибывшие на место взрывотехники обследовали предмет и установили, что им является авиабомба ФАБ-100. Боеприпас уже вывезли на безопасное расстояние от жилых домов и уничтожили.

Ранее стало известно, что в Калининградской области уничтожили 100-килограммовую бомбу времен Великой Отечественной войны. Опасную находку обнаружили рабочие при реконструкции улицы Галицкого.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok