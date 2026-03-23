На территории больницы в российском регионе нашли 100-килограммовую авиабомбу

На территории больницы в Краснодарском крае нашли 100-килограммовую авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает Telegram-канал краевого управления Росгвардии.

Все произошло на территории центральной районной больницы в Темрюке. Рабочие нашли снаряд во время земляных работ. О покрытой коррозией находке сообщили в экстренные службы.

Прибывшие на место взрывотехники обследовали предмет и установили, что им является авиабомба ФАБ-100. Боеприпас уже вывезли на безопасное расстояние от жилых домов и уничтожили.

Ранее стало известно, что в Калининградской области уничтожили 100-килограммовую бомбу времен Великой Отечественной войны. Опасную находку обнаружили рабочие при реконструкции улицы Галицкого.