Россия
03:50, 30 декабря 2025Россия

100-килограммовую бомбу уничтожили в российском регионе

МЧС: В Калининградской области уничтожена 100-килограммовая авиабомба времен ВОВ
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: МЧС России / MAX

В Калининградской области пиротехники МЧС России вывезли в безопасную зону и уничтожили 100-килограммовую авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в официальном канале ведомства в MAX.

Опасную находку обнаружили рабочие при реконструкции улицы Галицкого.

Всего с начала 2025 года по данным МЧС в регионе было найдено и уничтожено более 23 тысяч взрывоопасных предметов, в их числе 51 авиабомба.

Ранее стало известно о том, что суд в Астрахани отправил в центр содержания для несовершеннолетних правонарушителей 13-летнего школьника, который собрал бомбу и планировал устроить с ее помощью теракты в России.

