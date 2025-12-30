100-килограммовую бомбу уничтожили в российском регионе

В Калининградской области пиротехники МЧС России вывезли в безопасную зону и уничтожили 100-килограммовую авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в официальном канале ведомства в MAX.
Опасную находку обнаружили рабочие при реконструкции улицы Галицкого.
Всего с начала 2025 года по данным МЧС в регионе было найдено и уничтожено более 23 тысяч взрывоопасных предметов, в их числе 51 авиабомба.
