Стало известно об отражении атаки дронов ВСУ на Севастополь

Развожаев: Военные сбили один дрон в ходе отражения атаки БПЛА на Севастополь

Военные сбили один дрон в ходе отражения атаки БПЛА на Севастополь. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев в канале на платформе «Макс».

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. По предварительной информации, сбит один БПЛА в районе Качи», — поделился информацией глава региона. Ранее в городе объявили воздушную тревогу.

Согласно информации спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали, уточнил Развожаев.

Ранее в этот же день стало известно, что над Калужской областью сбили пять беспилотников. Так, системы ПВО уничтожили над территорией Боровского муниципального округа и на окраине Калуги.