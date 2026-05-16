Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:50, 16 мая 2026Россия

Стало известно об отражении атаки дронов ВСУ на Севастополь

Развожаев: Военные сбили один дрон в ходе отражения атаки БПЛА на Севастополь
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Военные сбили один дрон в ходе отражения атаки БПЛА на Севастополь. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев в канале на платформе «Макс».

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. По предварительной информации, сбит один БПЛА в районе Качи», — поделился информацией глава региона. Ранее в городе объявили воздушную тревогу.

Согласно информации спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали, уточнил Развожаев.

Ранее в этот же день стало известно, что над Калужской областью сбили пять беспилотников. Так, системы ПВО уничтожили над территорией Боровского муниципального округа и на окраине Калуги.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто значение визита Путина в Китай

    На заправке в российском городе произошел мощный взрыв

    Подмосковье предупредили о появлении опасных пауков

    Указ Путина об упрощенном гражданстве для жителей Приднестровья назвали ответом Молдавии

    В Госдуме предложили заморозить «мусорную реформу»

    Проехавшийся в метро блогер раскрыл секрет своей туфли и рассмешил публику

    В США указали на изменение позиции ЕС по переговорам с Россией

    Президент Сербии раскрыл планы о поездке в Китай после Трампа и Путина

    Беспилотник повредил несколько домов в турецком городе

    Врачи в Подмосковье спасли сотни недоношенных младенцев

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok