Экс-глава МИД Украины пригрозил ударом по Белоруссии

Кулеба: Если Белоруссия нападет, туда столько всего полетит, что «мама не горюй»

Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пригрозил ударом по Белоруссии. Он предположил на своем YouTube-канале, что республика якобы планирует вступить в украинский конфликт.

«Если Белоруссия на нас нападет, туда столько всего полетит и столько будет разрушено, что "мама не горюй"», — заверил бывший министр иностранных дел Украины. Он подчеркнул, что такие действия Киева могут «серьезно расшатать» страну.

По словам Кулебы, в настоящее время важными остаются два вопроса: в каком направлении выдвинутся ВС Белоруссии и в какие сроки.

Ранее стало известно об активности Вооруженных сил Украины (ВСУ) на белорусской границе. Они возвели километры укреплений и минные заграждения, опасаясь, что Россия может использовать территорию соседней страны в качестве плацдарма.