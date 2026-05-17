Бывший СССР
00:44, 17 мая 2026

Экс-глава МИД Украины пригрозил ударом по Белоруссии

Александра Синицына

Фото:Gleb Garanich / Reuters

Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пригрозил ударом по Белоруссии. Он предположил на своем YouTube-канале, что республика якобы планирует вступить в украинский конфликт.

«Если Белоруссия на нас нападет, туда столько всего полетит и столько будет разрушено, что "мама не горюй"», — заверил бывший министр иностранных дел Украины. Он подчеркнул, что такие действия Киева могут «серьезно расшатать» страну.

По словам Кулебы, в настоящее время важными остаются два вопроса: в каком направлении выдвинутся ВС Белоруссии и в какие сроки.

Ранее стало известно об активности Вооруженных сил Украины (ВСУ) на белорусской границе. Они возвели километры укреплений и минные заграждения, опасаясь, что Россия может использовать территорию соседней страны в качестве плацдарма.

