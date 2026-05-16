Стало известно об активности ВСУ на границе с Белоруссией

23:37, 16 мая 2026

ВСУ возвели километры укреплений и минные заграждения на границе с Белоруссией
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)
Вооруженные силы Украины (ВСУ) возвели километры укреплений и минные заграждения на границе с Белоруссией, опасаясь, что Россия может использовать территорию соседней страны в качестве плацдарма. Об активной подготовке на этом направлении сообщило украинское оперативное командование группировки «Запад» в Telegram-канале.

«Возведены километры полевых фортификаций, сотни капониров для техники и огневых точек. Мощная система минных полей, рвов и заграждений», — указано в публикации.

Отмечается, что бойцы ВСУ на границе готовы к мгновенному реагированию на любые возможные провокации.

Ранее стало известно, что Белоруссия внедряет опыт проведения российской специальной военной операции (СВО) на Украине в программы подготовки своих войск.

